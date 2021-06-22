«Это кощунство»: Бузовой досталось за попытку осквернения памяти Гурченко

22.06.2021 | 07:09

Брак актрисы и певицы Людмилы Гурченко с пианистом и аккомпаниатором Константином Купервейсом продлился 19 лет – дольше, нежели с другими ее пятью мужьями. Карьера Людмилы Марковны за эти годы достигла пика – она сыграла во многих, полюбившихся народу, фильмах – "Соломенная шляпка", "Сибириада", "Любовь и голуби", "Вокзал для двоих".

Сегодня режиссеры пытаются снимать фильмы про саму Гурченко, ничего о ней зная, не стараясь понять, какая она была в жизни, в работе, на отдыхе, в быту… В итоге получаются картины не о великой актрисе, а о "клубничных" эпизодах ее биографии, о которых она даже не любила вспоминать. И это вызывает справедливое возмущение у Купервейса.

Новость о том, что Ольга Бузова исполнит роль героини Гурченко Леночки Крыловой в продолжении фильма "Карнавальная ночь", за которое якобы взялся шоумен Станислав Барецкий, шокировала Константина Купервейса.

"Это кощунство! – считает он. – Просто возмутительно, что люди, которые с Гурченко вообще не были знакомы и рядом не стояли, берутся создавать фильмы о ней. Если не будет образа Леночки Крыловой и других персонажей, не будет копии замечательного фильма, снятого в 1956 году и полюбившемуся всему СССР, то ради Бога. Если же в главной роли будет Ольга Бузова, то все мы, кто знал ее, дружил, был членами семьи, категорически против! И дело не в Бузовой или других актрисах! Эту личность – Людмилу Гурченко! – сыграть невозможно! Совершенно другие ощущения останутся у людей. И их постигнет разочарование из-за жалкого подобия".

Похожее негодование у Купервейса вызывал и 16-серийный сериал "Людмила Гурченко", который в 2015 году демонстрировали на телеканале "Россия-1". Главную роль в нем играла Юлия Пересильд.

"Я был просто в бешенстве, когда увидел, какую грязь там показывают – мужей, любовников, – вспоминает Купервейс. – А какими монстрами там изображены Иосиф Кобзон, братья Михалковы! Досталось в картине и мне (его играет Михаил Химичев, который, встречался с Купервейсом и долго обсуждал характер роли – Прим. ред.), и моей жене, и моим родителям, которые были показаны без разрешения, – говорит Константин Купервейс. – Я даже хотел подавать в суд, но друзья отговорили".

Вообще о том, какой была звезда вне экрана и сцены, Константин Купервейс рассказал в биографической книге с символичным названием "Золотые годы". Ведь годы с Константином Тобяшевичем для Людмилы Марковны стали поистине золотыми.

"В быту она была нормальным человеком, – вспоминает Купервейс. – Конечно, случались порой обиды, но как без них прожить?! Я много слышу, что, мол, характер у Гурченко был сложный. Не спорю. Но она была ангелом в сравнении с сегодняшними ничтожно-комариными "личностями", которые мнят из себя бог весть что и ездят с охраной на Rolls-Royce. Гурченко ездила на "Жигулях", а иномарка появилась у нее уже в 2000 годах, да и то это был приз!"

В мемориальном музее актрисы, который после ее смерти в квартире в Трехпрудном переулке открыл ее шестой муж Сергей Сенин, Константин Купервейс никогда не был. "А зачем? – удивляется он. – Для кого-то это музей, а я там жил. И практически все, что там есть, куплено было в браке со мной".

С Людмилой Марковной после развода в 91-м Константин Тобяшевич никогда больше не виделся и не общался. А вот с дочерью актрисы Марией Королевой и внучкой Еленой Королевой Купервейс сохранил добрые отношения. "Маша звала меня папой, а Лену я увозил в роддом и встречал из роддома, – говорит Купервейс. – Жаль, что Маша так рано ушла из жизни, а с Леной мы общаемся.

"Я до сих пор считаю его своим дедушкой, – улыбается Елена Королева. – Даже удивительно, что чужой по крови человек и его родители столько вложили в меня, стольким помогли. Я с Костей постоянно на связи и за многое ему благодарна. Что же касается фильм "Карнавальная ночь", который сейчас, как говорят, хотят переснять с Ольгой Бузовой, то я просто в шоке. Это одна их моих любимы картин с участием Люси и опошлять созданный ею светлый образ мне кажется диким!"