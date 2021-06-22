Близкие поделились неутешительной информацией о находящейся на ИВЛ МакSим

22.06.2021 | 08:14

На днях певица Марина Абросимова (МакSим) оказалась в больнице с пневмонией.

Артистка жаловалась на высокую температуру, которая не снижалась в течение нескольких дней. В итоге звезду госпитализировали с подозрением на ковид, и позднее диагноз подтвердился. Однако даже в больницы врачи не могли стабилизировать состояние МакSим, поэтому пришлось ввести ее в искусственную кому.

Под аппаратом ИВЛ певица находится уже несколько дней, однако пока никаких изменений в ее состоянии не наблюдается. Представительница артистки заявила, что та все еще находится в медикаментозном сне. "Еще не вывели", – рассказала она.

Врачи не берутся делать прогнозы. Медики наблюдают за динамикой состояния и применяют проверенное лечение. Правда, в случае с коронавирусной инфекцией сложно предугадать, как отреагирует организм.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали 15 июня. Ранее артистка выступала в Казани с температурой под 40. Несмотря на симптомы, три теста на ковид дали отрицательный результат, именно поэтому звезда решила не отменять выступление.

После шоу артистку увели со сцены под руки. Тогда поползли слухи, что МакSим снова начала выпивать, раз не может устоять на ногах во время концерта. Позднее в личном блоге исполнительница рассказала, что заболела.