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Врачи продолжают борьбу за жизнь певицы МакSим

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Недавно артистку срочно госпитализировали. Представитель МакSим рассказал подробности ее сегодняшнего самочувствия.

Несколько дней назад МакSим ввели в искусственную кому для наиболее результативного лечения болезни. Сейчас, по словам директора, состояние певицы стабилизировалось, однако, она все равно остается под пристальным контролем врачей.

В начале июня в своих социальных сетях МакSим поделилась с подписчиками, что неважно себя чувствует. В тот момент она должна была ехать на открытие собственной школы искусств. Из-за недомогания артистка сделала тест на коронавирусную инфекции, но он показал отрицательный результат.

Позднее, перед концертом в Казани, состояние звезды резко ухудшилось, и было принято решение госпитализировать ее в клинику. Тест на коронавирус вновь оказался отрицательным. Впоследствии врачи диагностировали воспаление легких с 40% поражения тканей.

Напомним, что на днях болезнь МакSим снова начала прогрессировать. Легкие не справлялись со своими задачами, а кровь недостаточно насыщалась кислородом. Тогда специалисты срочно приняли решение ввести певицу в состояние искусственной комы. Так врачам удалось купировать серьезное распространение болезни.

Источник — dni.ru
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