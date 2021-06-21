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«У меня на руках»: Королева наконец-то смогла рассказать о потере близкого человека

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Наташа Королева потеряла родителя в 20 лет, однако, рассказать об этом смогла только сейчас.

В эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ артистка рассказала о смерти отца, который всю жизнь отдал академическому хору.

Случилось это, когда Наташе Королевой было 20 лет. Владимир Порывай, по словам звезды, скончался у нее на руках. Певица тяжело переживала потерю, а после пообещала себе реализовать все папины мечты. Он всегда хотел приобрести авто и улететь в путешествие.

Также Королева отметила, что не стояла на пути у матери, которая после смерти отца вновь вышла вышла замуж. Этот брак длится до сих пор.

"Я нормально отреагировала, что мама выходит замуж. Она не может долго быть одна. Я не сильно вникала в их отношения. Рада, что ей все нравится", – призналась певица.

Источник — dni.ru
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