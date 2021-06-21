Стало известно, на какие выплаты пойдут новые 55 млрд для семей с детьми

21.06.2021 | 08:37

Кабмин выделил дополнительные деньги. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

55,3 миллиарда рублей будут направлены на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

«Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — указано на сайте правительства.

Адресная помощь будет разниться в зависимости от уровня дохода семьи. В среднем она составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка, сказано в тексте опубликованного документа.

Вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств был поднят на заседании правительства 17 июня. Ранее на данную меру поддержки распоряжением Мишустина уже направлялись 199 миллиардов рублей.