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Стало известно, на какие выплаты пойдут новые 55 млрд для семей с детьми

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Кабмин выделил дополнительные деньги. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

55,3 миллиарда рублей будут направлены на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

«Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — указано на сайте правительства.

Адресная помощь будет разниться в зависимости от уровня дохода семьи. В среднем она составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка, сказано в тексте опубликованного документа.

Вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств был поднят на заседании правительства 17 июня. Ранее на данную меру поддержки распоряжением Мишустина уже направлялись 199 миллиардов рублей.

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