«Правильно и строго»: Королева раскрыла подробности первой ночи с Николаевым

21.06.2021 | 12:08

Певице Наташе Королевой было 19 лет, когда она вступила в брак с музыкантом Игорем Николаевым.

Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 1992 году. Несмотря на близкие отношения с матерью Людмилой Порывай, которая, к слову, была в восторге от зятя, артистка скрывала от нее подробности личной жизни. Например, певица не рассказывала родительнице о первом сексе с музыкантом.

В студии шоу "Звезды сошлись" Королева отметила, что эта тема даже не поднималась. Певица "по-другому воспитана", правильно и строго, поэтому интимная близость с Николаевым случилась только после вступления в брак. "С мамой не надо было это обсуждать", – считает исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

В 2001 году Наташа развелась с музыкантом и вскоре закрутила роман с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. По словам певицы, для ее матери это было ударом, ведь та "пошла на понижение" – была теща известного композитора, стала – стриптизера.

Лишь спустя время Людмила Порывай привыкла к новому возлюбленному дочери. Наташа Королева отметила, что родительница стала настоящей поддержкой для Глушко. И если Людмиле Ивановне всегда хорошо и комфортно в компании Сергея, то ее дочери "бывает по-разному".