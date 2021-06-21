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Муцениеце готова сойтись с прощенным Прилучным

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Звезда "Закрытой школы" удивила россиян неожиданным заявлением. Агата Муцениеце ответила на провокационный вопрос про Павла Прилучного.

Горький опыт развода с известным артистом задел тонкие струны души Агаты Муцениеце. Искренне веруя в силу любви, актриса терпела домашнее насилие и страстные порывы мужа в сторону Мирославы Карпович.

Хотя Павел Прилучный причинил экс-супруге немало боли, она все же отпустила обиды и теперь готова вновь сойтись с ним. Правда, не в жизни, а на съемочной площадке. Об этом Агата Муцениеце рассказала в инстаграм-истории, отвечая на вопросы заинтересованных фанатов.

Поклонники спросили у артистки, смогла бы она сняться в одном проекте с Павлом Прилучным на нынешнем этапе отношений. Агата Муцениеце была вправе не отвечать и вообще не поднимать эту тему публично, но она все-таки высказалась. "Вы знаете, в первую очередь я профессионал, поэтому на площадке – это два артиста, исполняющие свои роли, и неважно, кто есть кто. Но! Я все-таки считаю, что достаточно актеров, не только же мы вдвоем", — заключила знаменитость.

Тем временем Павел Прилучный расслабляется на Мальдивах с Мирославой Карпович. В своих инстаграм-историях он старается казаться крутым и успешным мужчиной. Судя по всему, бывший муж Агаты Муцениеце вполне доволен жизнью, поскольку не посылает для Агаты Муцениеце никаких намеков на чувства и возобновление близкой связи.

Источник — dni.ru
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