Фриске пошла по стопам своей именитой сестры при выборе мужчины

21.06.2021 | 14:00

Сестра Жанны Фриске показала публике своего нового избранника.

Два года назад Наталья Фриске пережила тяжелый развод с мужем. Какое-то время в ее личной жизни было затишье. Зимой женщина призналась, что наступил новый этап. Теперь же сестра Жанны Фриске опубликовала в "Инстаграм" совместное фото со своим новым возлюбленным Александром, который произвел двоякое впечатление на подписчиков.

На снимках Натальи молодые люди вместе отдыхают на берегу озера. Сама женщина назвала такое времяпрепровождение "семейными выходными" – судя по всему, влюбленные настроены серьезно.

Некоторые фолловеры Фриске под постом отметили, что ее мужчина очень похож на Дмитрия Шепелева. Это удивило народ, так как бывший возлюбленный Жанны Фриске теперь является заклятым врагом ее семьи. Другие подписчики вступили в спор и заявили, что сходства с телеведущим не видят, а также отметили, что молодые люди очень подходят друг другу. Сама Наталья не стала препираться с аудиторией.

15 июня исполнилось шесть лет со дня смерти Жанны. В этот день Наталья опубликовала трогательное видео с сестрой и отметила, что до сих пор не верит в реальность этой утраты. Что касается Дмитрия Шепелева, то он не стал публично выражать скорбь в день памяти матери своего сына и даже не присоединился к остальным родственникам, собравшимся на могиле Жанны Фриске.