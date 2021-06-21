«Будем решать, как жить дальше»: вдову Грачевского могут вышвырнуть на улицу

21.06.2021 | 15:12

Екатерина Белоцерковская и ее сын сейчас живут в ожидании разрешения имущественных споров по наследству.

Основатель "Ералаша" Борис Грачевский был женат трижды. От первой супруги Галины у него сын и дочь. Вторая жена Анна родила ему дочь Василису. Последней его женой стала Екатерина Белоцерковская, которая всего год назад родила от него сына. Пара жила счастливо, но в январе этого года Грачевский внезапной умер от коронавируса.

Теперь семья прославленного кинорежиссера делит его наследство. Близкий друг и помощник шоумена Аркадий Григорян считает, что Екатерина Белоцерковская та еще штучка и готова идти по головам, лишь бы отхапать часть побольше. Она среди прочего претендует на большую часть компании ООО "Ералаш".

Между тем 36-летняя вдова Грачевского сообщила, что в ближайшее время они с годовалым сыном Филиппом могут остаться без жилья. То есть их фактически вышвырнут на улицу, и придется искать себе новое пристанище. После смерти Бориса Грачевского его семья осталась жить в элитном особняке, на который претендуют и другие наследники. Имущественный вопрос решится после распределения долей наследства по закону.

"Пока я живу там, но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как жить дальше и где", – написала Екатерина Белоцерковская в своем "Инстаграм".

Напомним, Борис Грачевский – советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш". Член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Правительства РФ.