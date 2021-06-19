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Завод Volkswagen в России приостановил работу

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Производство автомобилей приостановлено из-за нехватки чипов, сообщает ТАСС.

Издание ссылается на информацию "Газета.ру", к журналистам которой попал ответ пресс-службы завода "Фольксваген груп рус" в Нижнем Новгороде.

"В связи со сложившейся глобальной ситуацией с полупроводниками компания "Фольксваген груп рус" приостанавливает производство в Нижнем Новгороде на четыре дня (17-18 июня и 21-22 июня 2021 года). Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы быстро адаптировать к ней наши производственные процессы", - приводит издание комментарий официального представителя компании.

В настоящий момент второй завод концерна в Калуге продолжает выпуск автомобилей. Напомним,

в марте 2020 года заводы "Фольксваген" в Калуге и Нижнем Новгороде уже приостанавливали работу из-за нехватки компонентов.

Volkswagen - немецкий концерн, который является одним из крупнейших в мире. Он занимает второе место после концерна Toyota по выпуску автомобилей.

Источник — tass.ru
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