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В ПФР назвали еще одно условие, которое увеличит стаж и даст повышенный коэффициент к пенсии

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Нововведение, прежде всего, коснется мужчин. Как уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ, время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж и учитывается при назначении пенсии, увеличивая ее размер.

Кроме того, отдавший долг родине человек может рассчитывать и на повышенный коэффициент, заявили в ПФР. Он будет равняться 1,8, сообщает ТАСС.

"Военная служба по призыву наравне с другими социально значимыми периодами жизни учитывается при назначении пенсии и увеличивает ее размер. Каждый год службы идет в стаж и дает 1,8 коэффициента. Аналогичные пенсионные права формируются при уходе в течение года за пожилым человеком, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом", - пояснили в пресс-службе.

Специалисты отметили, что пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, а их число напрямую зависит от суммы отчисленных страховых взносов и стажа.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты - показатель, от которого зависит размер выплат по старости. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета. Пенсионные коэффициенты пересматривают каждый год.

Источник — tass.ru
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