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В Госдуме рассматривают законопроект о выплате двух пенсий части россиян

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Отдельным категориям пенсионеров должны выплачивать сразу по две пенсии. С подобной инициативой выступили парламентарии.

В Государственной думе РФ хотят приравнять бывших узников фашистских концлагерей к участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) и предоставить им право на получение сразу двух пенсий.

В настоящий момент законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение депутатами нижней палаты парламента.

«Ежемесячные выплаты и меры соцподдержки оказываются тем бывшим заключенным концлагерей, которые стали инвалидами. Они попадают под льготы, установленные для инвалидов ВОВ. А если бывшие узники не являются инвалидами, то получают меры поддержки как участники ВОВ», — цитирует «Российская газета» часть текста законопроекта.

В пояснительной записке к документу указано, что следует приравнять эту категорию граждан к участникам ВОВ и предоставить им право на получение двух пенсий.

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