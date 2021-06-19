Полезное

Ставшие буржуа Высоцкая с Кончаловским раздразнили россиян

Печать

Юлия Высоцкая поделилась редкими кадрами из путешествия с любимым мужем.

Актриса и режиссер по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако супруги не спешат делиться своим счастьем и довольно редко демонстрируют совместные снимки. Тем ценнее для поклонников кадры, которые время от времени все же появляются в инстаграм-аккаунте Юлии Высоцкой.

Сегодня артистка опубликовала целую серию снимков из парижского кафе, куда супруги пришли позавтракать. Фанаты смогли в деталях рассмотреть не только пару, но и заказ, который им принесли. Сама Юлия назвала происходящее завтраком мечты. Супругам подали необычные блюда и бокалы с игристым.

Подписчики Высоцкой пришли в восторг от увиденного и даже позавидовали знаменитостям. Фолловеры оставили множество комплиментов как самой паре, так и атмосфере, в которой они проводят время.

"Ааааа! Вот оно счастье" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Хочется жить ради таких завтраков!", "Отличная компания, завтрак, место...", "Не завидую ни булкам, ни парижам! А только вашим отношениям! И той лёгкости и радости к жизни, которым можно научиться, наверное, в парижах! Прекрасная пара и это видно!!!"

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте