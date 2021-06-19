Ставшие буржуа Высоцкая с Кончаловским раздразнили россиян

19.06.2021 | 08:12

Юлия Высоцкая поделилась редкими кадрами из путешествия с любимым мужем.

Актриса и режиссер по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако супруги не спешат делиться своим счастьем и довольно редко демонстрируют совместные снимки. Тем ценнее для поклонников кадры, которые время от времени все же появляются в инстаграм-аккаунте Юлии Высоцкой.

Сегодня артистка опубликовала целую серию снимков из парижского кафе, куда супруги пришли позавтракать. Фанаты смогли в деталях рассмотреть не только пару, но и заказ, который им принесли. Сама Юлия назвала происходящее завтраком мечты. Супругам подали необычные блюда и бокалы с игристым.

Подписчики Высоцкой пришли в восторг от увиденного и даже позавидовали знаменитостям. Фолловеры оставили множество комплиментов как самой паре, так и атмосфере, в которой они проводят время.

"Ааааа! Вот оно счастье" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Хочется жить ради таких завтраков!", "Отличная компания, завтрак, место...", "Не завидую ни булкам, ни парижам! А только вашим отношениям! И той лёгкости и радости к жизни, которым можно научиться, наверное, в парижах! Прекрасная пара и это видно!!!"