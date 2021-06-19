«Смыло, когда пошел за хлебом»: Жигунов оказался в центре бушующей стихии

19.06.2021 | 14:40

Актер и продюсер Сергей Жигунов оказался во власти разбушевавшейся стихии. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" вместе с супругой Викторией Ворожбит сейчас находятся в поселке Гурзуф, что рядом с Ялтой. На днях жизнь на курорте была парализована чудовищным ливнем. За короткое время выпала месячная норма осадков. Местность затопило, бурные потоки воды подхватывали автомобили и уносили их прочь.

В личном микроблоге Сергей Жигунов показал видео, которое демонстрировало весь ужас ситуации. В подписи к ролику артист пошутил, что его смыло, когда он пошел за хлебом.

По словам супруги актера "Моей прекрасной няни" Виктории Ворожбит, первое время в поселке отсутствовало электричество и водоснабжение, газ, тем временем, подавался без перебоев. Жигунов и Ворожбит успели запастись питьевой водой и продуктами питания.

Позднее Сергей Жигунов поблагодарил городские службы за оперативную работу. В домах довольно быстро появились свет и вода.

Оказавшийся в плену из-за непогоды Сергей Жигунов постоянно мониторил новости в Сети. Актер "Моей прекрасной няни" случайно наткнулся на статьи о себе. "Все погибли: страшная смерть настигла Жигунова с молодой женой", – так был озаглавлен материал в одном из популярных изданий. Артист не мог пройти мимо заголовка, который объявлял о его кончине.

Скриншот этой публикации Сергей опубликовал в "Инстаграм". В подписи к посту артист в шутку намекнул, что в наводнении выжила только его собачка Степа.

"Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек. Писать сюда", – иронично отметил Сергей Жигунов.