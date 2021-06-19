Простившая измену Королева мстит Тарзану воздушными поцелуями другим

19.06.2021 | 07:28

Поклонники удивляются тому, как быстро Наташа Королева пришла в себя после грязной измены ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Певица отлично выглядит, у нее нет и следа депрессии. Она веселится и отдыхает с друзьями.

На днях Наташа Королева собрала друзей в уютном кафе, где компания отлично повеселилась. Певица наслаждалась отдыхом и отправляла воздушные поцелуи рядом сидевшему народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру.

Помимо шоумена рядом с Наташей Королевой в кафе были адвокат Ида Достман, певица Ольга Лукащук. Компания завтракала. О встрече певица рассказала в своем "Инстаграм".

Подписчики укорили певицу в том, что она слишком часто применяет фильтры, которые делают ее неестественно молодой. Они отметили, что даже Винокур стал юнцом рядом с ней.

Досталось Королевой и за непринужденные поцелуйчики с Винокуром. Кто-то даже предположил, что у коллег может быть роман. Фанаты сделали предположение о том, что парочка не расставалась с вечера.

Ранее Наташа Королева шокировала поклонников яркой фотографией. Звезда любит смелые и пестрые наряды, поэтому не стесняется их демонстрировать. Нарядилась артистка в честь празднования своего 48-летия. Фанаты заявили, что она слишком аляписто нарядилась.