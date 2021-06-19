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Певицу МакSим ввели в состояние искусственной комы

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Певицу Максим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пару дней назад вокалистка Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, была госпитализирована. Знаменитость поместили в столичную частную клинику.

Позднее выяснилось, что у артистки поражено 40% легких. Максим сделали тест на коронавирусную инфекцию, но он оказался отрицательным. Доктора предположили пневмонию.

Вчера Максим стало хуже. По данным источника, артистка даже не могла говорить.

О состоянии вокалистки 16 июня рассказывал ее директор Маргарита Соколова. На момент госпитализации певица Максим ощущала слабость и головокружение. Менеджер знаменитости не верила результатам лабораторного исследования. Соколова предполагала ковид. Как оказалось, тест на коронавирус самой Маргариты оказался положительным.

По словам директора, Максим хотела вакцинироваться, но не успела. Соколова не занет, где она и ее подопечная могли подхватить заразу.

Источник — dni.ru
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