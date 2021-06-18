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«Я потерял слух»: после выступления на телевидении Лазареву пришлось извиняться

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В числе экспертов популярного музыкального квеста телеканала "Россия" уже успели побывать Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Алексей Чумаков, Лариса Долина, Диана Арбенина и другие яркие артисты. 18 июня, в новом выпуске шоу, к звездной команде впервые присоединится Сергей Лазарев, чтобы проверить свои детективные способности и попытаться выиграть миллион рублей.

"Будет интересно послушать, как поют "непоющие" люди, – говорит Лазарев. – Даже на музыкальных конкурсах можно встретить исполнителей, которым медведь на ухо наступил. Думаю, по некоторым деталям можно определить, поет человек или нет – по тому, как он держится на сцене, как обращается с микрофоном. Но понимаю, что нас будут мастерски пытаться запутать. Безусловно, я очень хочу помочь участнице выиграть миллион, но если не получится, заранее прошу прощения», – прокомментировал свое участие Лазарев.

После съемок певец признался: "По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос".

Конкуренцию Лазареву в борьбе за миллион в этот раз составят: королева выпускного бала, мим, молодая мама, мастер маникюра, библиотекарь и официант. Кто из них окажется настоящим вокалистом, а кто самозванцем без слуха и голоса – это и предстоит выяснить Сергею Лазареву и команде экспертов.

Прислушается ли певец, которого в шоу-бизнесе называют "бунтарем", к советам коллег или будет действовать так, как ему подсказывает сердце? Зрители шоу "Я вижу твой голос" узнают уже 18 июня, в 22:00 на телеканале "Россия".

Источник — dni.ru
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