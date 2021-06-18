Стала известна дата открытия авиасообщения с Турцией

18.06.2021 | 22:41

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сроках восстановления авиасообщения с Турцией.

Оно было прервано 15 апреля, когда в силу вступило распоряжение российских властей ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом оставалось всего два рейса в неделю.

Когда срок запрет истек, представители российского оперативного штаба по коронавирусу заявили о продлении ограничений и после 1 июня. Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране снизился прирост новых случаев заражения.

Поздно вечером в пятницу, 18 июня, оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наши коллеги посмотрели аэропорт, алгоритм по выявлению людей с повышенной температурой, забор ПЦР-теста, оснащение больниц, занятость коечного фонда. По заключению наших специалистов было принято решение о целесообразности восстановления с Турцией с 22 июня», — сказала Голикова во время брифинга, который транслировался на канале «Россия 24».