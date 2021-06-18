Полезное

«Счет на часы»: Геннадий Хазанов оказался на грани жизни и смерти

Печать

Актеру Геннадию Хазанову идет 76-й год. Но здоровье все чаще подводит. И любимый артист в итоге оказался между жизнью и смертью...

Геннадий Викторович обратился к давней знакомой, практикующей иглоукалывание, с жалобой на сердечную боль. "Я думал, что это межреберная невралгия, – вспоминает Хазанов. – Но знакомая вызвала "Скорую", она приехала через 30 минут, и меня отвезли в Бакулевский центр".

Поначалу медики ничего страшного не заметили. Но, на всякий случай, попросили звезду носить холтер, занимается длительной регистрацией ЭКГ — это передовой метод электрофизиологической инструментальной диагностики".

Через некоторое время выяснилось, что проблемы у Хазанова серьезные. "Дальше начались неприятности со здоровьем, – вздыхает он. – Я начал терять ориентацию. Помню, как половину спектакля доигрывал в бессознательном состоянии, а потом за кулисами не понимал, в каком городе я нахожусь. Сердце просто не качало кровь к голове".

"Счет шел на часы, – признается Хазанов. – В итоге я пережил операцию на открытом сердце. Мне поставили кардиостимулятор. Никаких неприятностей это мне не доставляет, только раз в месяц надо снимать показания того, как он корректирует сердечные сокращения".

К тому, что мог умереть, Геннадий Викторович относится философски. "Мою кандидатуру пока зарубили", – сказал он Вячеславу Манучарову вовремя онлайн-шоу "Эмпатия Манучи".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте