«Счет на часы»: Геннадий Хазанов оказался на грани жизни и смерти

18.06.2021 | 07:12

Актеру Геннадию Хазанову идет 76-й год. Но здоровье все чаще подводит. И любимый артист в итоге оказался между жизнью и смертью...

Геннадий Викторович обратился к давней знакомой, практикующей иглоукалывание, с жалобой на сердечную боль. "Я думал, что это межреберная невралгия, – вспоминает Хазанов. – Но знакомая вызвала "Скорую", она приехала через 30 минут, и меня отвезли в Бакулевский центр".

Поначалу медики ничего страшного не заметили. Но, на всякий случай, попросили звезду носить холтер, занимается длительной регистрацией ЭКГ — это передовой метод электрофизиологической инструментальной диагностики".

Через некоторое время выяснилось, что проблемы у Хазанова серьезные. "Дальше начались неприятности со здоровьем, – вздыхает он. – Я начал терять ориентацию. Помню, как половину спектакля доигрывал в бессознательном состоянии, а потом за кулисами не понимал, в каком городе я нахожусь. Сердце просто не качало кровь к голове".

"Счет шел на часы, – признается Хазанов. – В итоге я пережил операцию на открытом сердце. Мне поставили кардиостимулятор. Никаких неприятностей это мне не доставляет, только раз в месяц надо снимать показания того, как он корректирует сердечные сокращения".

К тому, что мог умереть, Геннадий Викторович относится философски. "Мою кандидатуру пока зарубили", – сказал он Вячеславу Манучарову вовремя онлайн-шоу "Эмпатия Манучи".