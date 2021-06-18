Россиянам объяснили, почему сейчас стоит купить доллары

18.06.2021 | 13:07

Наступило подходящее время для покупки американской валюты. Курс доллара наиболее выгодный.

Такое мнение выразил глава управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Он обратил внимание, что на этой неделе рубль заметно укрепился. Если еще недавно курс доллара был 75-77 рублей, то сегодня он опустился до 72 рублей.

По словам финансиста, покупка американской валюты поможет диверсифицировать (разнообразить. – Прим.ред.) портфель и защитить себя от ряда рисков. "Причин для мощного девальвационного импульса рубля не наблюдается", – отметил Карпунин. При этом он призвал не переводить все свои сбережения в доллары.

Отметим, что аналитики предрекают дальнейшее падение курса доллара после российско-американского саммита. Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена была плодотворной: стороны договорились о продлении СНВ-3 и возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что уже в скором времени курс доллара составит 70 рублей. Более оптимистичный прогноз у экономиста, представителя социального проекта Humanity Андрея Лободы. Он заявил, что американская валюта опустится до 68-70 рублей.