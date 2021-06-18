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Россиян начнут лишать зарплаты за отказ от вакцинации

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Серьезный рост заболеваемости коронавирусом вынудил власти пойти на крайние меры. После введения в Москве и Московской области ряда ограничительных мер, которые направлены на борьбу с пандемией, было заявлено о масштабной вакцинации.

В среду, 16 июня, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что обязательной вакцинации против коронавируса подлежат работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятий ЖКХ, сферы культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти. Они должны получить оба компонента вакцины уже до 15 августа.

Но уже спустя сутки, стало известно о том, что в столице России готовятся к локдауну. «Мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», — приводит «Интерфакс» слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Изданию Forbes сразу три источника сообщили, что в столичной мэрии и федеральном правительстве рассматривают жесткие ограничительные меры, сопоставимые с прошлогодними.

Власти делают все возможное, чтобы не допустить ухудшения ситуации и стараются привить как можно больше россиян. Уже одобрена инициативы, по которой будут отстранять от работы и лишать зарплаты тех сотрудников, которые отказались от вакцинации, сообщает URA.ru.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — цитирует уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова ТАСС.

Источник — ura.news
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Гость||

Утекай!!!!!!!!!

Гость||

Если человек переболел и у него есть антитела, то ему тоже прививку делать?

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