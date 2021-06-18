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Названы новые направления для использования маткапитала

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Заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи Общественной палаты России Юлия Зимова предложила разрешить использовать средства для покупки автомобиля. Также она выступила с идеей тратить материнский капитал на газификацию и подведение других коммуникаций к дому.

Общественник отметила, что подобный опыт можно встретить в ряде российских регионов. Зимова рассказала, что новые правила использования маткапитала пользуются популярностью, так как не все семьи готовы вкладывать деньги в ипотеку, им гораздо проще улучшить свои жилищные условия.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также считает, что необходимо расширить применение выплат на детей. По ее мнению, материнский капитал следует разрешить тратить на реконструкцию или строительство дома сразу после рождения ребенка и частные образовательные услуги.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал усилить поддержку многодетных россиян. Он предложил увеличивать материнский капитал с рождением каждого ребенка.

Напомним, что в 2021 году размер выплат за первого ребенка составляет 483,8 тысячи рублей. При рождении второго или третьего – 639,4 тысячи рублей, но при условии, что ранее родители не пользовались материнским капиталом.

Источник — dni.ru
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