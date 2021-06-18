Младше 18 лет: возрастной ценз для вождения автомобиля снизят

18.06.2021 | 08:11

Соответствующий законопроект уже разработан и находится на рассмотрении. Согласно данным журналистов, в России могут разрешить управление транспортным средством лицам младше 18 лет.

Как сообщает «Российская газета», «в проекте говорится, что несовершеннолетние лица, достигшие 17-летнего возраста, допускаются к управлению транспортными средствами категории «В» и подкатегории «В1» с сопровождающим водителем-наставником».

Документ определяет и квалификацию такого наставника. Им может стать любой человек, который имеет водительское удостоверение категории «В» или подкатегории «В1».

Он будет обязан постоянно находиться рядом с несовершеннолетним водителем для контроля соблюдения им правил дорожного движения.

«Законопроект, который вносит соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения, поступил в рабочую группу Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине», — сообщает URA.ru.