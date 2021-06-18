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Киркоров не простил Пугачеву даже после обмена любезностями

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Сегодня все звезды поздравляют юбиляра Максима Галкина. Однако Филипп Киркоров хранит молчание.

Нынешнему супругу Аллы Пугачевой 18 июня исполнилось 45 лет. В этот день юморист получает поздравления от коллег и поклонников из разных уголков страны и мира.

Многие артисты, как это принято сегодня, публично обратились к имениннику в своих инстаграм-аккаунтах. Среди них: Николай Басков, Игорь Николаев, Валерия и многие другие. Однако Филипп Киркоров все еще молчит и, судя по всему, не собирается записывать публичных поздравлений бывшему сопернику.

В Сети предполагают, что причина такого молчания в конфликте, который возник между Пугачевой и Киркоровым. В какой-то момент бывшие супруги перестали общаться по непонятным причинам. Потом Киркоров даже не пришел на праздник внучки Примадонны.

После этого поклонники стали строить догадки о причинах недопонимания. По одной из версий, Пугачева когда-то не поздравила с днем рождения бывшего мужа, и тот затаил обиду. По другой, сам Максим Галкин поставил жену перед выбором: он или бывший. Сами звезды не комментировали свои отношения. Однако Филипп не раз намекал на сложный характер Примадонны – об этом писала "Teleprogramma.pro".

Последний раз звезды встречались на юбилее у Кристины Орбакайте. И хотя артисты были рассажены за разные столы. Они постарались не показывать окружающим, что между ними существует какое-то недопонимание, даже обменялись любезностями.

Филипп Киркоров сделал комплимент относительно внешнего вида бывшей жены. В ответ Алла Пугачева ласково назвала певца "Филечкой" и отметила, что он тоже выглядит прекрасно.

Источник — dni.ru
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