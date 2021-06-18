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Часть пенсионеров имеют право на новую льготу

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Правительство выпустило новое постановление о льготах для ряда пенсионеров.

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление об упрощении льгот для определенных категорий пенсионеров.

Речь идет о северянах, которые планируют поездки на отдых. Деньги, потраченные на дорогу туда и обратно будут возвращать. Компенсации смогут получить те пенсионеры, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также льготы получат граждане, которые получают страховые пенсии и пенсии по инвалидности. Об этом говорится на сайте правительства России.

Процедура проходит так: пенсионер обращается за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. Затем по этим талонам в железнодорожных кассах им выдают бесплатные проездные билеты.

Ранее чтобы получить талон, пенсионерам нужно было показать подтверждающий документ из санатория или дома отдыха, куда они собираются ехать. Теперь этого делать не нужно.

Источник — dni.ru
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