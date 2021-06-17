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Шагнувшую в неизвестность Варум пришлось спасать от провала Малинину

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Анжелика Варум рассказала о начале своей карьеры. Тогда она только переехала в столицу и отправилась гастролировать с группой "Комбинация".

О поездке у исполнительницы остались исключительно грустные воспоминания. Они с коллективом выступали в плохих условиях, концертные залы были тесными и старыми, настроить звук казалось практически невыполнимой задачей. С содроганием артистка вспоминает и то, как они с коллегами жили. Каждый день им предстоял переезд в новый город, единственным транспортом были "разваливающиеся автобусы", а в отелях бегали тараканы.

Однако уже сейчас Анжелика Варум понимает, что то время оказалось прекрасной школой. Она мечтала построить сольную карьеру. Ее поддержал отец, и в 1999 году у певицы вышла ее первая пластинка. Тогда и случилось выступление, которое оставило отпечаток в ее памяти навсегда.

Состоялся концерт в "Олимпийском". Перед исполнительницей выступал Александр Малинин. Его успех был настолько громким и грандиозным, что начинающая звезда "расплакалась от страха и неуверенности". Юная артистка еле стояла на ногах, ее трясло. Однако музыкант оказался настоящим мужчиной и буквально спас ее.

Александр Малинин подошел к артистке, увидел, что она волнуется и решил поддержать. Он протянул ей цветы и призвал идти вперед, не бояться ничего в этой жизни. Тогда она шагнула в неизвестность. А впереди Варум ждал большой успех.

Источник — dni.ru
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