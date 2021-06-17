Превратилась в «песочные часы»: Алена Апина ради улучшения себя трижды легла под нож

17.06.2021 | 07:20

Алене Апиной 56 лет. Однако звезда хочет выглядеть как девчонка, ну или хотя бы как девушка. Для этого она решилась на радикальные меры и изменила свою внешность при помощи пластической хирургии.

Певица рассказал, что перенесла три пластические операции. Результатом она поделилась с фанатами. Причем артистка не просто сделала признание, а записала полноценное интервью со своим пластическим хирургом.

Более того, Алена Апина показала результат до и после, чем сильно шокировала фанатов. По словам звезды, ей сделали гармонизацию фигуры – заузили талию и добавили объемы ягодицам. Певица стремилась к приобретению формы фигуры, условно названной как "песочные часы". Также ей сделали липосакцию торса, ушивание диастаза и абдоминопластику, то есть срезание части жира с живота.

Подписчики признались, что не ожидали увидеть такие откровенные кадры, на которых Алена Апина предстала в хирургических стрингах, полностью обнажающих ее ягодицы.

Апина также отметила, что все эти процедуры делала когда-то сама Ким Кардашьян. Вероятно, что теперь российская певица хочет заработать такую же ошеломительную славу, как и голливудская бизнесвумен.