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Николай Цискаридзе признался в любви 17-летнему парню

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У танцора и педагога Николая Цискаридзе официальной семьи и детей нет. Тем неожиданнее было для поклонников увидеть ректора Вагановской академии с мальчиком. Что связывает их?

"Моему обожаемому ребенку Даниилу сегодня 17 лет! – признался Николай. – Когда Дане исполнялось 10 лет, я сказал его маме: "Если я кого-то и люблю больше всех, то это Даня! Интересно когда пройдёт 10 лет, это будет так же?!" Прошло уже 7 лет, но Даня по-прежнему — мой обожаемый! Хоть иногда шалит…"

Поклонники стали гадать, кем приходится юный шалунишка танцору. Оказалось, это сын его подруги. С мальчиком артист познакомился в 2009 году после спектакля. "Малыш с маленьким букетиком цветов протянул руку и сказал: "Пхывэт!" Все! С этой минуты мы стали самыми большими друзьями", – вспоминал Николай Цискаридзе. А во время получения паспорта парень выбрал себе отчество Николаевич.

"Даня обожает футбол, – хвастается Цискаридзе. – Однажды в Москве проходила очень важная игра, и ребенок мечтал сходить на стадион. Зная, что я могу помочь, он очень об этом попросил. Я поставил условие – никаких плохих оценок, идеальное поведение и т.п… Даня обещал! Все время до матча он был просто шелковый! И вот уже на стадионе в VIP-зоне его мама Арина получает сообщение о неудовлетворительном поведении… Эх! Даня, Даня..."

"Конечно, я все простил, – пояснил Николай. – А как иначе?! Даня! Чудо мое! Все равно, ты для нас самый любимый!"

Источник — dni.ru
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