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На порносайты могут разрешить ходить через Госуслуги

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С неожиданной инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), сообщает URA.ru.

В ведомстве предложили разделить все порнографические материалы на «незаконную» и «не запрещенную законом» продукцию, а последнюю разрешить смотреть россиянам после подтверждения своего возраста с помощью сервиса Госуслуги.

По мнению авторов инициативы, к «незаконной» можно отнести детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.

Ко второму типу - «не запрещенной законом», они отнесли материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера».

Для просмотра разрешенных порнографических материалов, авторы проекта предлагают сайтам в Интернете ввести систему верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг)», — передает «Коммерсант».

Источник — ura.news
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Гость||

Заманивают на госуслуги, или новый налог светит?

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