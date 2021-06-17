На порносайты могут разрешить ходить через Госуслуги

С неожиданной инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), сообщает URA.ru.
В ведомстве предложили разделить все порнографические материалы на «незаконную» и «не запрещенную законом» продукцию, а последнюю разрешить смотреть россиянам после подтверждения своего возраста с помощью сервиса Госуслуги.
По мнению авторов инициативы, к «незаконной» можно отнести детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.
Ко второму типу - «не запрещенной законом», они отнесли материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера».
Для просмотра разрешенных порнографических материалов, авторы проекта предлагают сайтам в Интернете ввести систему верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг)», — передает «Коммерсант».
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