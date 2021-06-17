«Каждый раз новая»: Алексей Воробьев показал свою пассию

17.06.2021 | 06:07

Алексей Воробьев дал публике понять, что отдыхает на яхте не один, а в компании прекрасной спутницы.

Знаменитый холостяк всегда не прочь подкинуть дров в костер дискуссий о его личной жизни. Благодаря якобы случайным снимкам артиста, ему уже не раз приписывали громкие романы, а в прошлом году и вовсе чуть женили на известном в Сети докторе Наталье Зубаревой. Предполагаемая невеста мужчины вскоре родила сына, однако Алексей Воробьев не признался в отцовстве и заявил, что про свадьбу все сочинили.

Теперь же музыкант опубликовал новые снимки в своем инстаграм-аккаунте, на которых он запечатлен в одних шортах на борту белоснежной яхты. На одном из фото мужчина продемонстрировал рядом с собой голые ножки своей спутницы, которая тоже нежится на солнышке. Сам Воробьев отметил, что ему очень нравится быть "сертифицированным капитаном корабля" в таких условиях.

В ответ заинтригованные поклонники стали задавать вопросы и даже поздравлять Алексея, который, очевидно, нашел новую спутницу жизни.

"По всей видимости, Лёша встретил свою любовь. Будь счастлив!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Алексей, что за леди???", "Чьи это ножки там виднеются?", "Кто это девушка, то есть ноги?".

Впрочем, более критически настроенные подписчики отметили, что в Stories музыканта "каждый раз новая любовь". Сам же Алексей Воробьев предпочел сохранить интригу и не стал комментировать догадки фолловеров.