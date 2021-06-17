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«Чужой человек»: Корчевников вспомнил покойного отца

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Борис Корчевников рассказал о родном человеке, который умирал практически у него на руках.

Гостьей очередной программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1" стала Ирина Грибулина. Она рассказала о непростой жизни и тяжелых отношениях с отцом. Дочь вообще никогда не видела папу. В беседе с певицей ведущий разоткровенничался.

Он признался, что его отец Вячеслав Орлов тоже был не подарок. Отец был сильным и властным по натуре. Он работал начальником, в его подчинении было много человек. 30 лет отец Корчевникова трудился в должности директора Московского драматического театра имени Пушкина. Он был значимой фигурой в обществе. А когда дело доходило до общения с близкими – ничего не получалось. В итоге Борис рос безотцовщиной.

"Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное. Бог его знает. Мужчин, которые когда-то отказались от своих детей, что у них там внутри — на сердце и на душе", – посетовал Борис Корчевников.

Когда отец Корчевникова умирал, Борис был с ним рядом. Он понимал, что ему необходимо прощение, хотя был для него чужим человеком. Отец ведущего умер в 2015 году.

Источник — dni.ru
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