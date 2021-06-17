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8-летний сын Пугачевой затмил отца-юмориста

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Супруг Примадонны порадовал поклонников семьи свежим забавным видео, главным героем которого стал 8-летний Гарри. В ролике мальчик появился в образе рэпера и дал совет всем коллегам пить побольше воды, так как слюни помогают читать рэп. Максим Галкин пообещал передать совет сына всем знакомым рэперам и заодно повеселил фанатов.

Подписчики Галкина стали активно обсуждать мальчика и его новое увлечение. Многие отметили, что Гарри унаследовал артистичность и любовь к музыке от своих родителей.

"Такой папин стиль вырисовывается, в юморе" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какой артистичный! Впрочем, в семье таких талантливых родителей не могли родиться другие дети!", "Такой творческий и позитивный мальчик. Весь в отца".

И если чувство юмора мальчик явно унаследовал от своего знаменитого отца, то любовь к рэпу вполне могла достаться мальчику от мамы.

Ранее Максим Галкин признавался, что любимым исполнителем его супруги является рэпер Скриптонит. В шутку юморист заявил, что они с Примадонной даже подумывали о том, чтобы переименовать Гарри в честь этого рэпера.

Источник — dni.ru
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