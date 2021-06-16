Выплату в 10 000 рублей от Путина расширили и на лиц старше 18 лет

16.06.2021 | 08:10

Во вторник, 15 июня, стало известно о еще одной категории школьников, кто может рассчитывать на выплату в 10 000 рублей. Теперь ее смогут получить и лица старше 18 лет с инвалидностью. Такая информация была опубликована на сайте президента России, сообщает URA.ru.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить выплату 10 тысяч рублей в августе 2021 года «школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям». Соответствующий доклад должен быть подготовлен 15 сентября.

Выплата была анонсирована президентом 21 апреля. А уже в начале мая председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по реализации послания Президента Федеральному Собранию РФ.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа», - было указано в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Таким образом, до 17-го числа деньги поступят на счета получателей. Ранее уточнялось, что выплата, направленная на помощь родителям в подготовке детей к школе, распространится и на будущих первоклассников.