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В день памяти Фриске Шепелев помечтал об идиллии с возлюбленной

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В день годовщины смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев помечтал об отпуске с новой возлюбленной.

15 июня родные, близкие и поклонники Жанны Фриске вспоминали покойную певицу. Любимой многими россиянами артистки не стало шесть лет назад, но преданные фанаты до сих пор скорбят о ее преждевременном уходе из жизни.

Однако бывший возлюбленный Жанны и отец ее ребенка в этот день не стал публично предаваться воспоминаниям об ушедшей избраннице. Вместо этого Дмитрий Шепелев рассказал, что мечтает об отпуске с новой семьей.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта телеведущий разместил кадры с Корсики, где "лазурная вода, белое вино и босые ноги" – там Дмитрий отдыхал со своей новой возлюбленной Екатериной. Мужчина подчеркнул, что мечтает именно о таком отдыхе, но отметил, что согласен и на меньшее.

В последнее время Дмитрий Шепелев не стесняется демонстрировать публике счастье, обретенное им в паре с Екатериной Тулуповой. Недавно возлюбленная подарила мужчине сына и сделала его еще счастливее. Ранее телеведущий признавался, что испытывает большую радость от тех моментов, когда дети ложатся спать и он может побыть наедине со своей любимой женщиной.

Источник — dni.ru
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