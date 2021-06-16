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«У меня сердцебиение»: бледный Ширвиндт вызвал беспокойство у поклонников

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Художественный руководитель Московского Академического театра Сатиры Александр Ширвиндт в последнее время все чаще жалуется на здоровье. Легендарному артисту уже 86 лет.

Каждое появление звезды в Сети вызывает у поклонников серьезное беспокойство.

На этот раз Михаил Ширвиндт опубликовал видео. Вся семья проводит время на даче. На кадрах Александр Анатольевич сидит в кресле в халате. Сын подходит к нему, чтобы поинтересоваться его прогнозом относительно предстоящей игры сборной России с Финляндией.

Артист подошел к ситуации с юмором. Он отметил, что никаких прогнозов даже давать не будет.

"У меня сердцебиение, ну его", – сказал он. Подписчики оценили чувство юмора знаменитости, но подчеркнули, что Александр Ширвиндт выглядит бледным и уставшим. Они беспокоятся за кумира и желают ему крепкого здоровья.

Источник — dni.ru
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