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Розенбаум предложил понаблюдать за своей борьбой с раком мозга

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Александр Розенбаум решился ответить всем тем, кто распространяет сплетни о его тяжелой болезни.

Слухи о тяжелой форме рака у знаменитого петербургского барда появились еще несколько лет назад. Однако сам артист старательно опровергал эту информацию. Позже журналистам стало известно, что музыкант перенес сложную операцию, но и тогда официального подтверждения болезни не появилось. Недавно же коллега артиста – Лариса Долина невольно спровоцировала новую волну разговоров, опубликовав совместное фото с Александром Розенбаумом.

После этого терпение музыканта лопнуло, и он записал опровержение, которое опубликовал на своей странице в "Инстаграм". В ролике Розенбаум появился бодрым и активным. Он с сарказмом предложил подписчикам посмотреть, как он борется с раком головного мозга и заметил, что из-за болезни даже не может решить, сколько сделать отжиманий от груди: 110 или 120.

Артист отметил, что не хочет упоминать имя того человека, который пустил слух о его тяжелом заболевании, а Ларису Долину музыкант от души поблагодарил за добрые слова в свой адрес.

Подписчики артиста назвали его ролик прекрасным ответом всем сплетникам, выразили восхищение его последним выступлением и пожелали 69-летнему Александру Розенбауму крепкого здоровья в течение долгих лет.

Источник — dni.ru
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