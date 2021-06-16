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Отличникам предложили деньги: что известно о ежемесячных выплатах школьникам

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Отличникам предлагают деньги в качестве поощрения. С такой инициативой выступил один из депутатов Государственной думы РФ.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никиты Березина, по всей России следует ввести стипендии для одаренных школьников, сообщает URA.RU.

«Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников. Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех кто будет развивать нашу страну», — сказал Березин.

Парламентарий считает, что необходимо провести дискуссию по поводу размера поощрения. В этом вопросе можно полагаться на опыт регионов, в которых данная поддержка уже действует.

«На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна», — подчеркнул Березин.

Источник — ura.news
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Гость||

И отличников у нас не будет вообще. Учителям будут сверху стучать по шапке, что бы не было отличников. Нет отличников-нет выплат. Это как с ВПР. Ученикам, особенно кто хорошо учится, начинают в четвертом классе занижать оценки. Что бы не дай бог он не написал ВПР хуже чем учится...

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