Отличникам предложили деньги: что известно о ежемесячных выплатах школьникам

16.06.2021 | 07:49

Отличникам предлагают деньги в качестве поощрения. С такой инициативой выступил один из депутатов Государственной думы РФ.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никиты Березина, по всей России следует ввести стипендии для одаренных школьников, сообщает URA.RU.

«Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников. Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех кто будет развивать нашу страну», — сказал Березин.

Парламентарий считает, что необходимо провести дискуссию по поводу размера поощрения. В этом вопросе можно полагаться на опыт регионов, в которых данная поддержка уже действует.

«На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна», — подчеркнул Березин.