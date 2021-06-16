Нуждающаяся в деньгах Волочкова ищет квартирантов для своих богатых апартаментов

16.06.2021 | 12:50

Недавно стало известно, что балерина сдает в аренду свою шикарную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Она ищет людей, которые подойдут ей и будут готовы отдавать полмиллиона рублей каждый месяц.

Однако на этом траты на апартаменты Анастасии Волочковой не закончатся. Она также требует ту же сумму в качестве залога. Помимо всего прочего, элитное жилье можно будет снять минимум на полгода. Журналисты выяснили, откуда взялась квартира, и почему балерина не смогла продать ее.

Оказалось, что элитное жилье диве подарил ее экс-возлюбленный Сулейман Керимов. В какой-то момент широкий жест стал серьезно обременять артистку. Одна только плата за коммунальные услуги представляла собой круглую сумму. Около семи лет назад дива хотела продать подарок бывшего избранника. Тогда речь шла о 130 миллионах рублей, но покупатель так и не нашелся.

Теперь Анастасия Волочкова находится в поиске арендатора. Интерьер квартиры напоминает роскошное дворцовое сооружение. Известно, что роспись потолков – дело рук мастеров из Эрмитажа. В апартаментах есть все: начиная от колонн, лепнины и заканчивая позолоченной элитной мебелью.

Вопросы вызывает лишь сам дом. Здание было построено в 1846 году, а последний капитальный ремонт был произведен около 20 лет назад. Как рассказали соседи, фасад находится в аварийном состоянии. Со всех сторон дом обтянут специальной сеткой, чтобы расположенная сверху лепнина не падала на головы прохожих. Сама балерина не была там много лет.