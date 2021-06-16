Полезное

«Никак и ничего»: гениального Домогарова перестали замечать

Печать

Александр Домогаров высказался об упорном молчании театральных критиков в отношении его работы.

57-летний актер в своем инстаграм-аккаунте заговорил о постигшем его разочаровании. Дело в том, что каждое лето критики отмечают работу артистов на сценах разных театров. При этом, как правило, выделяют три номинации: удачи сезона, разочарования и тенденции. Александр Домогаров отметил, что его работу не отметили никак, даже "Разочарования сезона" и то не удостоили.

В этом сезоне артист играл в спектакле "Ричард III" в Театре Моссовета. Домогаров изображал на сцене страстного Ричарда, который участвует в жестокой борьбе за власть. Однако эта роль осталась незамеченной.

Поклонники Домогарова принялись утешать любимого артиста. уверяя, что важнее всего не мнения каких-то там экспертов, а "зрительская любовь, аншлаги и аплодисменты", которые говорят сами за себя. В ответ на это уязвленный Домогаров отметил:

"Дело не в этом. Есть «ТЕ» – кто признан!!!))) и «ТЕ» – о ком НИКОГДА И НИКАК И НИЧЕГО!!!"

Фанаты согласились с тем, что в театре действительно имеет место такое явление. В качестве объяснения этому подписчики предположили, что Александр Домогаров не получает признания из-за того, что находится вне политики и не выступает с призывами за власть.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте