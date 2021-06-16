«Никак и ничего»: гениального Домогарова перестали замечать

16.06.2021 | 17:37

Александр Домогаров высказался об упорном молчании театральных критиков в отношении его работы.

57-летний актер в своем инстаграм-аккаунте заговорил о постигшем его разочаровании. Дело в том, что каждое лето критики отмечают работу артистов на сценах разных театров. При этом, как правило, выделяют три номинации: удачи сезона, разочарования и тенденции. Александр Домогаров отметил, что его работу не отметили никак, даже "Разочарования сезона" и то не удостоили.

В этом сезоне артист играл в спектакле "Ричард III" в Театре Моссовета. Домогаров изображал на сцене страстного Ричарда, который участвует в жестокой борьбе за власть. Однако эта роль осталась незамеченной.

Поклонники Домогарова принялись утешать любимого артиста. уверяя, что важнее всего не мнения каких-то там экспертов, а "зрительская любовь, аншлаги и аплодисменты", которые говорят сами за себя. В ответ на это уязвленный Домогаров отметил:

"Дело не в этом. Есть «ТЕ» – кто признан!!!))) и «ТЕ» – о ком НИКОГДА И НИКАК И НИЧЕГО!!!"

Фанаты согласились с тем, что в театре действительно имеет место такое явление. В качестве объяснения этому подписчики предположили, что Александр Домогаров не получает признания из-за того, что находится вне политики и не выступает с призывами за власть.