Алина Кабаева с детьми поблагодарила своих поклонников за пожелания

16.06.2021 | 16:57

Прославленная российская гимнастка Алина Кабаева уже несколько лет не появляется на публике. Поэтому свежее ее фото взорвало Сеть.

Жизнь Алины Маратовны Кабаевой окутана тайнами и слухами. О ее семье ничего не известно, личная жизнь не обсуждается всуе, а как она сейчас выглядит, интересует фанатов больше всего. Ведь уже больше года гимнастка и общественный деятель не дает интервью.

Наконец Алина Кабаева явила свой лик народу. Она выступила с видеообращением в день своего рождения. Кабаевой исполнилось 38 лет.

Свежие кадры были опубликованы на сайте ее благотворительного фонда. В ролике Алина Кабаева поблагодарила всех за поздравления и напомнила, что приближается Олимпиада в Токио. Гимнастка пожелала российским спортсменам выступить достойно и напомнила, что спорт не имеет границ.

Также к публикации была прикреплена фотография, на которой гимнастка предстала в окружении воспитанников. Дети светились от счастья.

Напомним, Алина Кабаева стала олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах, где взяла золото. Также она является многократной чемпионкой мира, Европы и России.

Сейчас Алина Кабаева возглавляет собственный благотворительный фонд и работает председателем совета директоров НМГ. Помимо этого она организатор детского спортивного фестиваля "Алина" и руководитель сразу нескольких проектов.