Полезное

Алина Кабаева с детьми поблагодарила своих поклонников за пожелания

Печать

Прославленная российская гимнастка Алина Кабаева уже несколько лет не появляется на публике. Поэтому свежее ее фото взорвало Сеть.

Жизнь Алины Маратовны Кабаевой окутана тайнами и слухами. О ее семье ничего не известно, личная жизнь не обсуждается всуе, а как она сейчас выглядит, интересует фанатов больше всего. Ведь уже больше года гимнастка и общественный деятель не дает интервью.

Наконец Алина Кабаева явила свой лик народу. Она выступила с видеообращением в день своего рождения. Кабаевой исполнилось 38 лет.

Свежие кадры были опубликованы на сайте ее благотворительного фонда. В ролике Алина Кабаева поблагодарила всех за поздравления и напомнила, что приближается Олимпиада в Токио. Гимнастка пожелала российским спортсменам выступить достойно и напомнила, что спорт не имеет границ.

Также к публикации была прикреплена фотография, на которой гимнастка предстала в окружении воспитанников. Дети светились от счастья.

Напомним, Алина Кабаева стала олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах, где взяла золото. Также она является многократной чемпионкой мира, Европы и России.

Сейчас Алина Кабаева возглавляет собственный благотворительный фонд и работает председателем совета директоров НМГ. Помимо этого она организатор детского спортивного фестиваля "Алина" и руководитель сразу нескольких проектов.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте