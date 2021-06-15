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Жена Олега Газманова рассказала о шантаже

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Российский певец Олег Газманов жестоко обошелся со своей супругой Мариной.

Олег и Марина Газмановы женаты уже почти 18 лет. Со стороны кажется, что в паре всегда царит идиллия, но, как выяснилось, это далеко не так.

Марина Газманова призналась, что в жизни семьи случалось всякое, в том числе и ссоры. Однажды в самом начале серьезных отношений певец даже шантажировал девушку. Он угрожал ей расставанием в случае, если она не выйдет за него замуж. Со стороны это выглядело довольно жестоко.

Конечно, сейчас Марина Газманова вспоминает это с улыбкой, и для нее это скорее знак внимания и любви. Но ситуация сильно встряхнула ее в то время.

Олег и Марина Газмановы познакомились почти 30 лет назад. Но девушка все никак не шла за него замуж. И тогда Олег Газманов пошел ва-банк. Он написал любимой песню с символичным названием "Прощай" и заявил, что это может стать его последним словом в ее адрес, если она не примет его предложение.

Недолго думая, Марина согласилась пойти под венец и до сих пор живет с решительным и волевым заслуженным артистом России. Исполнитель хита "Есаул" сам признается, что встретив однажды Марину, больше не захотел отпускать ее.

Источник — dni.ru
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