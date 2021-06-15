Владимир Путин рассказал о преемнике и уходе с поста президента

15.06.2021 | 07:00

Американский телеканал NBC News опубликовал интервью президента России Владимира Путина.

Беседуя с журналистом Киром Симмонсом, Владимир Путин высказался о вмешательстве России в выборы в США. Президент считает такие обвинения фарсом. Он отметил, что никто и никогда не представил какие-либо доказательства. Политик удивлен тем, что Москву не обвинили в беспорядках, которые происходили в США в прошлом году на фоне движения Black Lives Matter, ведь американцы везде видят российский след.

В интервью Путин также признался, что надеется на сотрудничество Москвы и Вашингтона. По мнению президента, Россия и США могли бы объединить усилия в борьбе с киберпреступностью. Также Владимир Владимирович готов обсудить с американским лидером Джо Байденом обмен заключенными.

Помимо этого, Путин ответил на вопрос о преемнике. Президент отметил, что сделает все, чтобы преданные государству люди, которые готовы положить на алтарь отечества свою жизнь, получали поддержку. Владимир Владимирович считает, что его уход с поста главы государства ничего не разрушит.

"Придет когда-то обязательно на мое место другой человек", – сказал российский лидер.