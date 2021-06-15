Полезное

Валерия без фильтров сверкнула морщинами

Печать

Иосиф Пригожин выставил певицу Валерию без прикрас. Морщинистое лицо артистки разочаровало россиян.

Исполнительница хита "Часики" обзавелась армией фанатов, которые неуемно восхищаются внешним видом 53-летней звезды. На снимках певица Валерия выглядит совсем юной и яркой красоткой, которую сложно назвать бабушкой. Знаменитость долгое время поддерживала имидж молоденькой артистки, однако новая публикация Иосифа Пригожина раскрыла россиянам правду: на самом деле Валерия не остановила время.

Продюсер разместил в инстаграм-аккаунте видеоролик с участием своей супруги, который был снят на Красной площади. Пригожин поднял облаченную в вечернее платье Валери.ю на руки и покружил ее на глазах у восторженной публики.

В определенный момент лицо артистки приблизилось к камере так сильно, что фильтр, который сглаживает недостатки внешности, отключился. В итоге в кадр попали старческие морщины, скопившиеся вокруг глаз светской львицы.

Одни пользователи Сети не стали придавать значению ситуации, другие же отметили, что Валерия выглядит не моложе своего возраста и потеряла былой лоск. "Старая стала совсем", "Ужас", "Развлекаются старички", "Старую барби поднял", "Маски нужно одеть, особенно на бабусю", "Два клоуна!", "Как некрасиво вышло", — написали комментаторы к ролику певицы Валерии и Иосифа Пригожина.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте