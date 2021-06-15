В пенсионном законодательстве грядут большие изменения с 1 января

Президент РФ подписал очередной закон, который меняет порядок назначения пенсий по инвалидности, социальной доплаты для малоимущих пенсионеров и прибавки сельхозтруженикам.
«Граждане нашей страны еще с советских времен привыкли к тому, что если им положена какая-либо выплата, то нужно собрать справки и написать заявление, — пишет «Российская газета». — Однако сейчас, когда есть возможность онлайн- обмена информацией между органами государственной власти, в сборе справок и подаче заявлений зачастую нет никакой необходимости».
Так, пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически. Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом и установит ему ту или иную группу инвалидности, то данная информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд, после чего гражданину будет назначена пенсия в беззаявительном порядке.
Как сообщает «Российская газета», закон впервые в истории российского права устанавливает презумпцию согласия, если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. «Например, в случае, когда страховая пенсия человека ниже прожиточного минимума в субъекте Федерации и ему положена доплата до этого минимума, — пишет издание, — или в ситуации, когда устанавливается более высокая страховая пенсия вместо выплаты по потере кормильца при достижении человеком соответствующего возраста, мы будем исходить из того, что получатель пенсии, безусловно, не против этого увеличения, и оно будет происходить автоматически: у гражданина не будет необходимости идти в территориальное отделение Пенсионного фонда и писать заявление».
В Федеральном законе от 26 мая 2021 года № 153 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (документ есть в распоряжении «МЛ») есть еще несколько изменений в части назначения и оформления пенсий. Они вступят в силу с 1 января 2022 года.
Для безработных
Граждане, оставшиеся без работы, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста по предложению службы занятости. Это возможно при соблюдении ряда условий. Первое — стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или стаж, дающий право на досрочную пенсию.
Второе — увольнение в связи с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников.
Когда такой досрочник достигает общеустановленного пенсионного возраста, он имеет право перейти на страховую пенсию по старости. Об этом говорится в Законе РФ от 19 апреля 1991 года № 1032—1 «О занятости населения в РФ».
С 2022 года пенсию по предложению службы занятости будут назначать без заявления безработного и с использованием каналов межведомственного взаимодействия службы занятости и ПФР. После того как гражданин достигнет общеустановленного пенсионного возраста, его переведут на страховую пенсию по старости также без дополнительного заявления. Главное — иметь для этого минимальный стаж и минимальное количество пенсионных коэффициентов. В 2022 году это будет 23,4 коэффициента и 13 лет.
Для малоимущих
Неработающим пенсионерам, у кого общая сумма материального обеспечения составляет меньше прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, полагается федеральная социальная доплата (ФСД). В общую сумму материального обеспечения входит не только пенсия, но и другие выплаты и меры социальной поддержки, которые получает пожилой гражданин.
Сейчас социальная доплата к пенсии назначается со следующего месяца после того, как пенсионер напишет соответствующее заявление. С нового года это правило изменится. «Социальная доплата к пенсии, — говорится в новом Федеральном законе, — устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначается пенсия».
Для инвалидов
С нового года гражданам, которые были признаны инвалидами, пенсия будет назначаться также без заявления. «Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом, — пишет «Российская газета», — и установит ему ту или иную группу инвалидности, то данная информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд, после чего гражданину будет назначена пенсия в беззаявительном порядке».
Этой категории граждан может быть назначена страховая пенсия по инвалидности, если у них есть страховой стаж, или социальная пенсия по инвалидности, если стажа для назначения страховой пенсии недостаточно.
В Федеральном законе N° 153 также говорится, что если размер страховой пенсии по инвалидности будет выше социальной пенсии по инвалидности, то гражданину назначат страховую в беззаявительном порядке на основании документов, которые есть в распоряжении ПФР.
Письма счастья
Мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет со следующего года будут извещать о размере их пенсионного капитала. «Информирование о суммах средств пенсионных накоплений осуществляется раз в три года», — говорится в Федеральном законе.
«Это чрезвычайно важно, — пишет «Российская газета», — потому что некоторые сотрудники работают не вполне легально, получая всю заработную плату или ее часть в конверте, отчисления за них в Пенсионный фонд не производятся, и они не представляют себе, что пенсия у них не формируется».
Письма счастья от ПФР будут рассылаться в «личные кабинеты» граждан на портале госуслуг. В них будут указаны ФИО и дата рождения застрахованного лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и сумма пенсионных накоплений, а также информация об условиях получения права на накопительную пенсию, срочную или единовременную пенсионную выплату.
Для сельхозтружеников
С нового года будет сохраняться прибавка к пенсии сельчанам, которые более 30 лет проработали в сельском хозяйстве, если они переедут в город.
Напомним, сельхозтруженики имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер составляет 25 процентов от базового размера фиксированной выплаты. Это 1511 рублей. Сейчас такую прибавку можно получить, если пенсионер не работает и живет в сельской местности.
С нового года, как говорится в Федеральном законе № 153 от 26 мая 2021 года, «при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности после установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии указанное повышение сохраняется».
Это значит, что нововведение распространится только на тех пенсионеров, которым уже была назначена прибавка за сельхозстаж. Для граждан, живущих в городе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве и которым уже было отказано в назначении повышенной фиксированной выплаты, вопрос может остаться открытым.