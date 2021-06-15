В пенсионном законодательстве грядут большие изменения с 1 января

15.06.2021 | 06:11

Президент РФ подписал очередной закон, который меняет порядок назначения пенсий по инвалидности, социальной доплаты для малоимущих пенсионеров и прибавки сельхозтруженикам.

«Граждане нашей страны еще с совет­ских времен привыкли к тому, что если им положена какая-либо выплата, то нужно собрать справки и написать заявление, — пишет «Российская газета». — Однако сейчас, когда есть возможность онлайн- обмена информацией между органами государственной власти, в сборе справок и подаче заявлений зачастую нет никакой необходимости».

Так, пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически. Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом и установит ему ту или иную группу инвалидности, то дан­ная информация будет передана в феде­ральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсион­ный фонд, после чего гражданину будет назначена пенсия в беззаявительном порядке.

Как сообщает «Российская газета», закон впервые в истории российского права устанавливает презумпцию согла­сия, если речь идет о перерасчете пен­сии в сторону увеличения. «Например, в случае, когда страховая пенсия человека ниже прожиточного минимума в субъекте Федерации и ему положена доплата до этого минимума, — пишет издание, — или в ситуации, когда устанавливается более высокая страховая пенсия вместо выпла­ты по потере кормильца при достижении человеком соответствующего возраста, мы будем исходить из того, что получа­тель пенсии, безусловно, не против это­го увеличения, и оно будет происходить автоматически: у гражданина не будет необходимости идти в территориальное отделение Пенсионного фонда и писать заявление».

В Федеральном законе от 26 мая 2021 года № 153 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (документ есть в распоряжении «МЛ») есть еще несколько изменений в части назначения и оформления пенсий. Они вступят в силу с 1 января 2022 года.

Для безработных

Граждане, оставшиеся без работы, мо­гут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возра­ста по предложению службы занятости. Это возможно при соблюдении ряда усло­вий. Первое — стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Второе — увольнение в связи с ликви­дацией предприятия или прекращением деятельности ИП, сокращением числен­ности или штата работников.

Когда такой досрочник достигает об­щеустановленного пенсионного возра­ста, он имеет право перейти на страховую пенсию по старости. Об этом говорится в Законе РФ от 19 апреля 1991 года № 1032—1 «О занятости населения в РФ».

С 2022 года пенсию по предложению службы занятости будут назначать без заявления безработного и с использова­нием каналов межведомственного взаи­модействия службы занятости и ПФР. После того как гражданин достигнет об­щеустановленного пенсионного возра­ста, его переведут на страховую пенсию по старости также без дополнительного заявления. Главное — иметь для этого минимальный стаж и минимальное ко­личество пенсионных коэффициентов. В 2022 году это будет 23,4 коэффициента и 13 лет.

Для малоимущих

Неработающим пенсионерам, у кого общая сумма материального обеспече­ния составляет меньше прожиточного минимума пенсионера в Пензенской об­ласти, полагается федеральная социаль­ная доплата (ФСД). В общую сумму мате­риального обеспечения входит не только пенсия, но и другие выплаты и меры со­циальной поддержки, которые получает пожилой гражданин.

Сейчас социальная доплата к пенсии назначается со следующего месяца по­сле того, как пенсионер напишет соот­ветствующее заявление. С нового года это правило изменится. «Социальная доплата к пенсии, — говорится в новом Федеральном законе, — устанавливает­ся в беззаявительном порядке со дня, с которого назначается пенсия».

Для инвалидов

С нового года гражданам, которые были признаны инвалидами, пенсия бу­дет назначаться также без заявления. «Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом, — пишет «Российская газета», — и установит ему ту или иную группу инвалидности, то дан­ная информация будет передана в феде­ральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсион­ный фонд, после чего гражданину будет назначена пенсия в беззаявительном по­рядке».

Этой категории граждан может быть назначена страховая пенсия по инвалид­ности, если у них есть страховой стаж, или социальная пенсия по инвалидности, если стажа для назначения страховой пенсии недостаточно.

В Федеральном законе N° 153 также говорится, что если размер страховой пенсии по инвалидности будет выше со­циальной пенсии по инвалидности, то гражданину назначат страховую в беззаявительном порядке на основании документов, которые есть в распоряже­нии ПФР.

Письма счастья

Мужчин старше 45 лет и женщин стар­ше 40 лет со следующего года будут изве­щать о размере их пенсионного капитала. «Информирование о суммах средств пен­сионных накоплений осуществляется раз в три года», — говорится в Федеральном законе.

«Это чрезвычайно важно, — пишет «Российская газета», — потому что не­которые сотрудники работают не вполне легально, получая всю заработную плату или ее часть в конверте, отчисления за них в Пенсионный фонд не производятся, и они не представляют себе, что пенсия у них не формируется».

Письма счастья от ПФР будут рассы­латься в «личные кабинеты» граждан на портале госуслуг. В них будут указаны ФИО и дата рождения застрахованного лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и сумма пенси­онных накоплений, а также информация об условиях получения права на накопи­тельную пенсию, срочную или единовре­менную пенсионную выплату.

Для сельхозтружеников

С нового года будет сохраняться при­бавка к пенсии сельчанам, которые более 30 лет проработали в сельском хозяйстве, если они переедут в город.

Напомним, сельхозтруженики имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер составляет 25 процентов от базового раз­мера фиксированной выплаты. Это 1511 рублей. Сейчас такую прибавку можно получить, если пенсионер не работает и живет в сельской местности.

С нового года, как говорится в Фе­деральном законе № 153 от 26 мая 2021 года, «при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности после установления повыше­ния фиксированной выплаты к страховой пенсии указанное повышение сохра­няется».

Это значит, что нововведение распро­странится только на тех пенсионеров, которым уже была назначена прибавка за сельхозстаж. Для граждан, живущих в городе, у которых не менее 30 лет ста­жа в сельском хозяйстве и которым уже было отказано в назначении повышенной фиксированной выплаты, вопрос может остаться открытым.