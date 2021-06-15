«Пьет ли Ольга по утрам коньяк?» Бузова устроила скандал на Матч ТВ со слезами и оскорблениями

15.06.2021 | 06:47

В последние недели Ольгу Бузову преследуют проблемы со здоровьем и скандалы. На этот раз популярная певица умудрилась поругаться со своим «давним знакомым» - спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Ольгу пригласили на футбольное шоу в качестве гостя. Свои вопросы из студии в Санкт-Петербурге ей задавал Губерниев. Комментатор поинтересовался, что думает Бузова на счет былых побед и нынешнего выступления сборной нашей страны по футболу.

При этом Дмитрий пытался подловить Ольгу. Бузова долгое время уходила от прямого ответа на вопрос, что лишь раззадорило Губерниева. Телеведущие почти пару минут пытались перебить друг друга.

Тогда спортивный комментатор задал Бузовой еще один вопрос: «А продолжает ли Ольга пить по утрам коньяк?» Услышанное вогнало артистку в ступор. Певица несколько секунд хватала ртом воздух, а затем дала волю эмоциям и разревелась.

Она заявила, что уже давно не употребляет алкоголь, так как перенесла серьезную операцию. По ее мнению, Губерниев повел себя хамски. Ведь такие слова в адрес девушки - не мужской поступок, а тем более в прямом эфире. Затем певица назвала спортивного комментатора дном.

После эфира Ольга еще раз выразила свое отношение к Губерниеву, посвятив тому пост на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… мы много говорим, и, иногда, в этом есть смысл… НО слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок.

Я всё могу понять, пережить, простить, НО мужское хамство в прямом эфире – мое сердце, воспитание, религия… НЕ ПРИНИМАЕТ! ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ДНО!» - написала Ольга Бузова.