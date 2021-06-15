Отнялись руки и ноги, перехватило дыхание: медики госпитализировали Водонаеву

15.06.2021 | 16:07

Алена Водонаева после поездки в Санкт-Петербург вновь оказалась на больничной койке.

Праздничные выходные для известной телеведущей закончились в больнице. В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, как это произошло. Ничего не предвещало беды, когда Алена Водонаева вдруг потеряла сознание.

Подруга и сотрудник отеля перенесли женщину в номер и вызвали скорую. Однако медики приехали лишь через 40 минут. В это время у Алены начался жар, ей было тяжело дышать и говорить, а руки и ноги вовсе перестали слушаться свою хозяйку. Когда же скорая, наконец, приехала, больной стало несколько лучше, поэтому ее приступ приняли всего лишь за скачок давления.

Сама телеведущая уже понимала, что с ней нечто более серьезное, так как ранее сталкивалась с подобными проблемами. В тот же вечер экс-участница "Дома-2" отправилась в Москву, где была на скорой доставлена в хорошую больницу. Столичные медики диагностировали пациентке транзиторную ишемическую атаку. Теперь она лежит в стационаре и постепенно приходит в себя.

Фанаты телеведущей не на шутку испугались за Алену и пожелали ей поскорее выздороветь и больше никогда не пугать их подобными историями.

Напомним, что в апреле телеведущая пережила микроинсульт. Лишь недавно Алена Водонаева впервые вышла в свет после пережитого, а теперь у нее случился новый приступ.