Полезное

Отнялись руки и ноги, перехватило дыхание: медики госпитализировали Водонаеву

Печать

Алена Водонаева после поездки в Санкт-Петербург вновь оказалась на больничной койке.

Праздничные выходные для известной телеведущей закончились в больнице. В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, как это произошло. Ничего не предвещало беды, когда Алена Водонаева вдруг потеряла сознание.

Подруга и сотрудник отеля перенесли женщину в номер и вызвали скорую. Однако медики приехали лишь через 40 минут. В это время у Алены начался жар, ей было тяжело дышать и говорить, а руки и ноги вовсе перестали слушаться свою хозяйку. Когда же скорая, наконец, приехала, больной стало несколько лучше, поэтому ее приступ приняли всего лишь за скачок давления.

Сама телеведущая уже понимала, что с ней нечто более серьезное, так как ранее сталкивалась с подобными проблемами. В тот же вечер экс-участница "Дома-2" отправилась в Москву, где была на скорой доставлена в хорошую больницу. Столичные медики диагностировали пациентке транзиторную ишемическую атаку. Теперь она лежит в стационаре и постепенно приходит в себя.

Фанаты телеведущей не на шутку испугались за Алену и пожелали ей поскорее выздороветь и больше никогда не пугать их подобными историями.

Напомним, что в апреле телеведущая пережила микроинсульт. Лишь недавно Алена Водонаева впервые вышла в свет после пережитого, а теперь у нее случился новый приступ.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте