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«У меня были, и у него»: певица Слава призналась в свободных отношениях и изменах

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41-летняя певица Слава призналась, что никогда не была в официальном браке. По словам вокалистки, ее много раз звали под венец, но она всегда отказывалась. Артистка считает, что штамп в паспорте – это не про нее. Жить вместе, делить горести и радости – лучшее доказательство любви.

Певица Слава никогда не мечтала о свадьбе. Грезы о белом платье и фате артистку не посещали даже в юности. "Я хочу быть такой свободной птицей", – призналась она Лолите.

Милявская считает, что Слава склонна к паранойе. По мнению Лолиты, такие люди боятся официального брака, привыкли искать опору в себе, недоверчивы.

Слава с доводами коллеги по цеху согласилась. Как оказалось, вокалистка не может довериться даже членам собственной семьи. Вспомнила певица, что была предана любимым мужчиной и предавала сама. Слава более 18 лет была гражданской женой бизнесмена Анатолия Данилицкого, эти отношения были далеки от идеала.

"У меня были романы на стороне, и у него, и мы с этим жили, справлялись, и пошли дальше абсолютно нормально", – поделилась 41-летняя знаменитость.

Напомним, певица Слава состояла в незарегистрированных отношениях с Константином Морозовым. В 1999 году артистка подарила избраннику дочь Александру. От Анатолия Данилицкого у вокалистки есть девятилетняя дочка Антонина.

Источник — dni.ru
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