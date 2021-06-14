Сетевое издание|18+|Понедельник|14 июн 2021|09:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Полезное

С онкобольным Розенбаумом происходят печальные изменения

Печать

Внешний вид Александра Розенбаума сложно назвать цветущим. Перенесший операцию артист сильно изменился.

В 2018 году широко распространились слухи о том, что Александр Розенбаум болен раком. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" заявил Иосиф Кобзон. Исполнитель шлягера "Вальс-бостон" настойчиво опровергал информацию о болезни, но СМИ удалось выяснить, что артист пережил операцию по удалению опухоли. Сейчас Александр Розенбаум выглядит не лучшим образом. Лариса Долина опубликовала совместный снимок с музыкантом.

В кадре моложавая и стройная певица стоит рядом с осунувшимся артистом. Лицо певца покрыто пигментными пятнами, а под глазами нависают огромные мешки. На фото Александр Розенбаум прижался к яркой коллеге и приобнял ее.

Лариса Долина написала трогательный текст про звездного мужчину и отметила его неутомимую жажду жить.

По ее словам, Александр Розенбаум сохраняет позитивный настрой. "Саша меня почти ежедневно развлекает новыми анекдотами, помогая таким образом настроиться на весь день!" — поделилась эстрадная дива.

Пользователи Сети отреагировали на снимок Ларисы Долиной и Александра Розенбаума, написав к нему комментарии. "Жаль, что редко он сейчас на экранах", "Безмерно уважаю и люблю вас обоих!", "Старички... увы! Пора на пенсию, дорогу молодым", "Дружочек не очень, а Лариса супер", — выразились россияне.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте