С онкобольным Розенбаумом происходят печальные изменения

14.06.2021 | 08:41

Внешний вид Александра Розенбаума сложно назвать цветущим. Перенесший операцию артист сильно изменился.

В 2018 году широко распространились слухи о том, что Александр Розенбаум болен раком. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" заявил Иосиф Кобзон. Исполнитель шлягера "Вальс-бостон" настойчиво опровергал информацию о болезни, но СМИ удалось выяснить, что артист пережил операцию по удалению опухоли. Сейчас Александр Розенбаум выглядит не лучшим образом. Лариса Долина опубликовала совместный снимок с музыкантом.

В кадре моложавая и стройная певица стоит рядом с осунувшимся артистом. Лицо певца покрыто пигментными пятнами, а под глазами нависают огромные мешки. На фото Александр Розенбаум прижался к яркой коллеге и приобнял ее.

Лариса Долина написала трогательный текст про звездного мужчину и отметила его неутомимую жажду жить.

По ее словам, Александр Розенбаум сохраняет позитивный настрой. "Саша меня почти ежедневно развлекает новыми анекдотами, помогая таким образом настроиться на весь день!" — поделилась эстрадная дива.

Пользователи Сети отреагировали на снимок Ларисы Долиной и Александра Розенбаума, написав к нему комментарии. "Жаль, что редко он сейчас на экранах", "Безмерно уважаю и люблю вас обоих!", "Старички... увы! Пора на пенсию, дорогу молодым", "Дружочек не очень, а Лариса супер", — выразились россияне.