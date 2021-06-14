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Российские артисты опасаются за свое здоровье

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Александр Буйнов проведет объявленную нерабочей неделю в клинике. Артист заразился коронавирусной инфекцией. По словам врача, если бы Александр не сделал прививку, то последствия были бы куда серьезнее. Заболел певец из-за пренебрежения средствами индивидуальной защиты, что опасно для людей в возрасте. Сперва у Буйнова воспалилось ухо, а после заболело горло начался насморк. Также артист заявил, что после выписки сделает еще одну прививку и будет тщательнее следить за здоровьем.

Также своим опытом поделился рэпер Баста. После перенесенного коронавируса он решился на прививку. Укол сделали лишь один раз, так как в организме артиста выработалось достаточное количество антител.

О вакцинации рассказала и Светлана Немоляева. По ее словам, в силу профессии ей необходима прививка.

"Я сделала прививку «Спутником». Во-первых, очень в это верю, считаю, что необходимо это делать. Во-вторых, я снимаюсь, выезжаю с гастролями, у нас в театре много народу. Мы ездили в Театр имени Миронова в Питер, которым руководил Рудольф Фурманов. И вот у него не было прививки, и он заболел коронавирусом. Четыре месяца он тяжело болел и скончался. Это ужасно", – призналась Светлана Немоляева.

Примечательно, прививки сделали и многие другие артисты. Например, Чулпан Хаматова явилась в поликлинику вместе с дочерью Ариной. Также тщательно следят за здоровьем Егор Кончаловский, Арина Шарапова и Анна Нетребко.

Источник — dni.ru
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Гость||

Ч.Хаматовой в Латвии прививку делали? За деньги?

Имя: Гость
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