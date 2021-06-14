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Новый режиссер поражен происходящим «потусторонним» в театре усопшего Виктюка

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Новый худрук театра Романа Виктюка сообщил о театральном наследии. Денис Азаров гордится достижениями покойного режиссера.

После кончины Романа Виктюка театр его имени перешел в надежные руки молодого художественного руководителя Дениса Азарова. Сейчас 35-летний режиссер умело справляется с должностными обязанностями и чтит заложенные своим предшественником традиции. Мужчина признается, что ставит перед собой задачу гармонично распределить наследие Романа Виктюка и театральные новации, без которых дальнейшая деятельность театра невозможна.

Денис Азаров открыто объявил, что будет работать над репертуаром так, чтобы его половину составляли спектакли Романа Виктюка. Отдельные постановки покойного режиссера он считает выдающейся частью не только российской, но и мировой культуры.

Новый худрук восторженно отзывается об актерской труппе театра, мастерски впечатляющей зрителей. "Актеры поражают меня безумной энергетикой. Иногда в них на сцене появляется даже что-то потустороннее — и божественное, и дьявольское", — выразился мужчина.

26 июня Денис Азаров дебютирует в театре Романа Виктюка с постановкой "Пир" по творчеству представителей последней группы авангарда в России ОБЭРИУ. За основу спектакля взяты тексты Даниила Хармса, Николая Олейникова, Александра Введенского, Якова Друскина, Леонида Липавского, Николая Заболоцкого.

Источник — dni.ru
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